Рубль вряд ли выйдет из диапазона 60,3-61,3 руб./$1 до конца торгов вторника - Freedom Finance Global

Рубль вряд ли выйдет из диапазона 60,3-61,3 руб./$1 до конца торгов вторника, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Несмотря на принятие нового бюджетного правила, рубль укрепляется в преддверии пика налогового периода, который придется на 25 ноября. До конца недели экспортеры будут конвертировать на бирже выручку в рубли для уплаты налогов, что увеличит спрос на российскую валюту. Наш прогноз для курса рубля к доллару и евро на закрытие: 60,3-61,3 руб./$1 и 61,5-63,5 руб./EUR1 соответственно", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.