"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 460 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 460 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 360 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"МТС" активно диверсифицирует выручку и пытается воспользоваться новыми направлениями ведения бизнеса, что позитивно может сказаться на финансовых показателях, полагают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда, отскочив от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 360 рублей риск на портфель составит 0.35%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,76", - указывают эксперты инвесткомпании.

"МТС" - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии.

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