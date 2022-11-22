Рубль сохраняет возможность для продвижения в сторону 60 руб./$1 до конца месяца - "Велес Капитал"

Рубль сохраняет возможность для продвижения в сторону 60 руб./$1 на фоне крупных платежей в бюджет до конца месяца, полагает отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По мнению эксперта, на российском валютном рынке сохраняется относительно спокойная обстановка. В утренние часы вторника наблюдалось некоторое движение вверх доллара с попытками протестировать отметку в 61 руб./$1, однако в последующие часы торги стабилизировались, а к середине дня рубль сумел вернуть позиции, утраченные на открытии.

"Формально американская валюта торговалась в плюсе второй день подряд, однако фактически существенных изменений на локальном валютном рынке не происходит, - констатирует Кравченко. - За последние полторы недели диапазон движения пары доллар/рубль относительно небольшой и лишь краткосрочно выходил за границы в 60-61 руб./$1, при этом рубль сохраняет возможность для продвижения в сторону 60 руб./$1 на фоне крупных платежей в бюджет до конца месяца".

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