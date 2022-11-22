"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции НЛМК с целью 114 руб

"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) с целевой ценой 114 руб., что предполагает потенциал роста 8% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале.

"Мы рекомендуем держать акции "НЛМК". Оценка стоимости компании чувствительна к динамике курса рубля, а также зависит от возможности поставок собственного сырья на европейские производственные площадки. Мы оцениваем финансовое положение "НЛМК" как сравнительно устойчивое. Снижение цен реализации и рост издержек, по нашим оценкам, могут привести к падению рентабельности по EBITDA с рекордных 45% в 2021г до минимальных в нашем прогнозном периоде 16% по итогам 2023г. Как следствие, мы ожидаем увеличения относительной долговой нагрузки с выходом на пик в 1,8х EBITDA к концу 2023г", - пишет аналитик Антон Старцев.

На взгляд эксперта, болезненным для компании выглядит вопрос поставок слябов в Европу: "Если запрет на поставки все же вступит в силу, у "НЛМК" образуются избыточные мощности по производству слябов на 2,3-2,4 млн т в год. Такой объем сопоставим с продажами слябов внешним покупателям (3,0 млн т), и найти новые рынки для него будет непросто. Перенаправление объема на российский или, например, азиатский рынок может создать заметное давление на цены реализации и, соответственно, на совокупную выручку (доля слябов в выручке "НЛМК" оценивается на уровне 20%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.