BCS Express назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на долгосрочную перспективу. В список вошли бумаги ВТБ, "Яндекса", TCS Group, Сбербанка и "Роснефти", сообщается в материале инвесткомпании.

"В рейтинге участвуют все бумаги на российском рынке с адекватной ликвидностью и волатильностью. Смотрим на динамику с начала года и из самых упавших выбираем наиболее перспективные акции для роста в долгосрочной перспективе", - пишут эксперты BCS Express.

"Акции ВТБ упали на 50% с начала года, были обновлены исторические минимумы. Да, банк находится под санкциями, но у него есть важный драйвер - приобретение банка "Открытие". Объединение позволит вернуть вторую строчку в рейтинге крупнейших банков страны, а также существенно расширит клиентскую базу", - отмечается в комментарии.

Бумаги "Яндекса" с начала года акции потеряли около 55% стоимости, но начали восстановление благодаря росту рынка рекламы, получению Delivery Club в обмен на Яндекс Дзен и другим факторам, констатируют аналитики. Отрасль получает поддержку от государства.

"С начала года акции TCS Group опустились более чем на 54%. Ключевым драйвером роста в будущем является сильная команда управленцев, рост клиентской базы и продолжающееся развитие финтеха", - указывают стратеги инвесткомпани.

Акции Сбербанк с начала года потеряли около 54%. Недавно банк опубликовал отчет, финансовое положение оказалось сильным. Это, по мнению экспертов, дает понять, что у банка есть большие перспективы и возможность неплохо закончить 2022г. Если это окажется так, то банк может выплатить хорошие дивиденды, что поддержит рост акций.

"Роснефть" - одна из крупнейших нефтегазовых компаний. Акции с начала года потеряли 45%, что связано с различными ограничениями и эмбарго на российскую нефть. Эти риски не должны сильно изменить долгосрочные планы компании, поставки пойдут на другие рынки, а выручку поддержит высокая стоимость нефти. Компания решила выплатить дивиденды в текущем году, это может произойти и в будущем". - указывается в комментарии BCS Express.

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