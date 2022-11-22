Долгосрочные факторы пока позиционированы против евро - "Альфа-Капитал"

Долгосрочные факторы для курса пары EUR/USD пока позиционированы против евро, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики Управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимира Брагина.

"Несмотря на некоторое снижение во второй половине прошлой недели, курс пары EUR/USD держится ощутимо выше паритета. Главным фактором укрепления евро стал выход данных по инфляции в США, которая оказалась существенно ниже ожиданий, что стало трактоваться как вероятность более мягкой политики ФРС в обозримой перспективе. Что касается европейских данных, то инфляция здесь пока не думает замедляться, а значит, ЕЦБ, наоборот, придется действовать жестко, - пишет эксперт. - Отметим, что долгосрочные факторы пока позиционированы против евро. В первую очередь это более высокая инфляция, особенно если ЕЦБ не удастся быстро вернуть ее под контроль. Во-вторых, европейские страны в результате всех событий текущего года с одной стороны столкнулись с резким ухудшением экспортного потенциала, а с другой - с ростом цен импорта энергоресурсов. И то и другое разрушает основной фундаментальный фактор поддержки евро - профицит по счету текущих операций, который защищал евро от ослабления с 2013 года".

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