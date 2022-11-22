Длинные выпуски ОФЗ могут стать хорошими объектами для инвестирования - "Финам"

Длинные выпуски ОФЗ могут стать хорошими объектами для инвестирования, если потребность Минфина в заимствованиях продемонстрирует тенденцию к снижению, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Пухова.

Изменение тактики Минфина, по мнению эксперта, заключается в том, что в бюджете РФ образовался дефицит, а в силу сложившейся геополитической ситуации привлечение на внешнем рынке становится невозможным для РФ, поэтому возросшие потребности бюджета будут закрываться на внутреннем долговом рынке.

"По долгосрочным выпускам ОФЗ со сроком погашения от 10 лет доходность к погашению превышает 10%, что, судя по всему, является слишком высокой ставкой для Минфина, - отмечает Пухов. - Предложенный к размещению выпуск 29022 погашается в 2033г, но купонные выплаты по нему привязаны к ставке RUONIA, которая ориентировочно совпадает с ключевой. Таким образом, Минфин размещает долгосрочные выпуски облигаций по комфортным для себя условиям краткосрочных ставок RUONIA, что позволяет ему существенно экономить на обслуживании выпуска. Данный подход к размещению ОФЗ Минфин продолжит и далее, поскольку обслуживание выпусков с постоянным купоном обходится для эмитента дороже, при этом объем заимствований будет определяться дефицитом бюджета".

Подобная тактика Минфина, если продлится достаточно долго, может привести к дефициту предложения классических выпусков ОФЗ с постоянным купоном и с высокой дюрацией, полагает аналитик "Финама". При сохранении ДКП, если ставка останется на прежнем уровне, со временем это вызовет сглаживание кривой доходности и падение доходности по длинным выпускам ОФЗ.

"Пока об этом говорить рано, нужно отслеживать потребность Минфина в заимствованиях: если будет наблюдаться явная тенденция в ее снижении, то длинные выпуски ОФЗ могут стать хорошими объектами для инвестирования", - прогнозирует Пухов.

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