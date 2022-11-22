.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Длинные выпуски ОФЗ могут стать хорошими объектами для инвестирования - "Финам"
.
22 ноября 2022 года 11:53
Длинные выпуски ОФЗ могут стать хорошими объектами для инвестирования - "Финам"
Длинные выпуски ОФЗ могут стать хорошими объектами для инвестирования, если потребность Минфина в заимствованиях продемонстрирует тенденцию к снижению, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Пухова. Изменение тактики Минфина, по мнению эксперта, заключается в том, что в бюджете РФ образовался дефицит, а в силу сложившейся геополитической ситуации привлечение на внешнем рынке становится невозможным для РФ, поэтому возросшие потребности бюджета будут закрываться на внутреннем долговом рынке. "По долгосрочным выпускам ОФЗ со сроком погашения от 10 лет доходность к погашению превышает 10%, что, судя по всему, является слишком высокой ставкой для Минфина, - отмечает Пухов. - Предложенный к размещению выпуск 29022 погашается в 2033г, но купонные выплаты по нему привязаны к ставке RUONIA, которая ориентировочно совпадает с ключевой. Таким образом, Минфин размещает долгосрочные выпуски облигаций по комфортным для себя условиям краткосрочных ставок RUONIA, что позволяет ему существенно экономить на обслуживании выпуска. Данный подход к размещению ОФЗ Минфин продолжит и далее, поскольку обслуживание выпусков с постоянным купоном обходится для эмитента дороже, при этом объем заимствований будет определяться дефицитом бюджета". Подобная тактика Минфина, если продлится достаточно долго, может привести к дефициту предложения классических выпусков ОФЗ с постоянным купоном и с высокой дюрацией, полагает аналитик "Финама". При сохранении ДКП, если ставка останется на прежнем уровне, со временем это вызовет сглаживание кривой доходности и падение доходности по длинным выпускам ОФЗ. "Пока об этом говорить рано, нужно отслеживать потребность Минфина в заимствованиях: если будет наблюдаться явная тенденция в ее снижении, то длинные выпуски ОФЗ могут стать хорошими объектами для инвестирования", - прогнозирует Пухов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
.
22 ноября 2022 года 19:43
Рубль завершил торги вторника повышением к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и подготовке к основным налоговым платежам месяца
Москва. 22 ноября. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике на рынке нефти и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. читать дальше
.22 ноября 2022 года 19:41
Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ во вторник вырос благодаря улучшению настроений на внешних фондовых площадках и растущей нефти (Brent превысила $89 за баррель). Индекс Мосбиржи поднялся вплотную к рубежу 2200 пунктов во главе с бумагами металлургов, "Роснефти" (+2,6%) и расписками TCS Group (+2,5%). читать дальше
.22 ноября 2022 года 19:01
Потенциал роста котировок акций "Энел Россия" превышает 50%, полагают эксперты Sber CIB. "Акции компании с начала года подешевели сильнее, чем в среднем бумаги электроэнергетического сектора, - констатируют аналитики. - В основном это связано с тем, что инвесторы пока не учитывают в котировках... читать дальше
.22 ноября 2022 года 18:55
Котировки евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне растущих в цене UST
Москва. 22 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. читать дальше
.22 ноября 2022 года 18:32
Если "антиковидные" правила в Китае будут постепенно смягчаться, то выиграет прежде всего потребительский сектор, который был подавлен из-за локдаунов, считает руководитель отдела анализа акций инвестиционной компании "Финам" Наталия Малых. "Некоторые из крупнейших игроков на мировых рынках... читать дальше
.22 ноября 2022 года 18:08
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 143 гонконгских доллара (HKD) на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании. "Владельцу китайского интернет-поисковика, компании Baidu, в 29-й раз подряд удалось превысить ожидания аналитиков по... читать дальше
.22 ноября 2022 года 17:36
"Финам" рекомендует держать бумаги iShares U.S. Healthcare ETF с прогнозной стоимостью $311,6 за штуку на на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Значение сектора здравоохранения после худших... читать дальше
.22 ноября 2022 года 17:14
Курс рубля по отношению к доллару США с высокой вероятностью останется в диапазоне 60-65 руб./$1 до конца текущего года, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Реакция рубля на снижение нефтяных котировок оказалась крайне слабой. Это... читать дальше
.22 ноября 2022 года 16:52
Аналитики "Финама" понизили рейтинг акций Lam Research с "покупать" до "держать" и прогнозную стоимость с $573 до $433 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Экспортные санкции США в отношении Yangtze Memory Technologies, одного из крупнейших производителей флэш-памяти, а также... читать дальше
.22 ноября 2022 года 16:31
Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют продавать акции Dell Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $35 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальные результаты Dell как смешанные. Компания успешно управляет затратами и запасами, а также... читать дальше
.22 ноября 2022 года 16:10
Новое бюджетное правило может стать более ощутимым и долгосрочным фактором, защищающим рубль от серьезного ослабления, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Рубль в целом сохраняет консолидационный характер динамики, в основном находясь в диапазоне 60-62 руб./$1. По большей части валютные... читать дальше
.22 ноября 2022 года 15:50
Рубль днем растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и подготовке к основным налоговым платежам месяца
Москва. 22 ноября. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" днем во вторник, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике на рынке нефти и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца. читать дальше
.22 ноября 2022 года 15:44
Вероятно сохранение давления на котировки акций Tesla на торгах во вторник, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Tesla упали в понедельник на 6,8% в связи с ужесточением мер, направленных на противодействие COVID-19 в Китае, на который в 2021 году приходилось 25,7%... читать дальше
.22 ноября 2022 года 15:24
Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3920-3980 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "S&P 500 не смог пробить вверх сопротивление на уровне 4000 пунктов. Отсутствие позитивных фундаментальных факторов и технический перегрев оказывают... читать дальше
.22 ноября 2022 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 267 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: 220 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "МТС" активно диверсифицирует выручку и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.