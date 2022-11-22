Рынок акций РФ утром превысил 2185п по индексу Мосбиржи за счет роста нефти, лидирует TCS Group

Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх вслед за отскоком нефти после падения накануне, а также благодаря позитивным корпоративным новостям по "Газпрому", в то время как внешние фондовые площади подают смешанные сигналы. Индекс Мосбиржи превысил 2185 пунктов во главе с расписками TCS Group - компания во вторник проведет годовое собрание акционеров.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2185,84 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1134,17 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар стоит 60,72 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+2,2%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Московской биржи" (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Вечером в понедельник стало известно, что суд по защите конкуренции и прав потребителей Польши отменил решение польского антимонопольного регулятора о наложении штрафов на "Газпром" и пять европейских компаний - участников проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

Регулятор UOKiK, сообщивший об этом решении суда, заявил, что обжалует это решение после изучения полного текста. Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде в Варшаве, а затем - в Верховном суде.

В 2020 году UOKiK завершил двухлетнее расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой по сути антимонопольного законодательства Польши концентрацию бизнеса, в связи чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. Антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" и западных финансовых инвесторов (UOKiK наложил на партнеров максимальный штраф - в размере 10% выручки: $7,755 млрд на "Газпром", Engie Energy - $14,8 млн, Uniper - $8 млн, OMV - $23,4 млн, Wintershall Dea - $8 млн).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, стимулы в Китае и твердость Саудовской Аравии предоставили шанс на отскок нефти вверх, что поддержало рынок акций РФ.

Китай предоставляет финансовую помощь строительной индустрии, Саудовская Аравия отрицает планы обсуждения повышения добычи нефти. Представители ФРС говорят о снижении темпов повышения ставки, а также о скором достижении ее пикового значения. Лишь предстоящее европейское эмбарго на российскую нефть создает повышенную неопределенность. В остальном у рынка появился информационный повод для отскока вверх и движения выше 100-дневной скользящей средней по индексу МосБиржи.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, накануне цены на нефть падали в моменте более чем на 5%, в результате чего объем открытых позиций по нефтяным контрактам мог существенно сократиться за счет срабатывания "стоп-лоссов" на просадке. При этом вероятность нового снижения снизилась, поскольку топлива для такого движения уже нет. При отсутствии ярко выраженных негативных новостей фьючерсы на Brent могут демонстрировать умеренное восстановление.

Морской экспорт российской нефти продолжает снижаться, о чем сигнализируют данные отслеживания судов Bloomberg. На прошлой неделе поставки сократились до 2,67 млн б/с против 2,89 млн б/с неделей ранее и 3,6 млн б/с на предшествующей неделе. Среднее за 4 недели все еще остается выше 3 млн б/с, но это исключительно эффект скачка в начале месяца.

Поставки в Азию, напротив, постепенно растут. Рост происходит в основном за счет судов без конечного пункта назначения. Большинство этих кораблей в конечном итоге оказываются в Индии. В целом перенаправление поставок в азиатский регион проходит успешно, хотя и очень сдержанными темпами. Учитывая, что до вступления в силу эмбарго на нефть из РФ осталось всего две недели, риски падения российской добычи и экспорта остаются на повестке, отмечает Галактионов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник получил некоторую поддержку от стабилизации мировых настроений и, в частности, нефтяных котировок, но в целом рискует остаться под основным краткосрочным "медвежьим" давлением. Мировые рисковые активы снова охватили страхи в отношении среднесрочных экономических перспектив, что указывает на наличие как минимум краткосрочного потенциала нисходящего движения. В России день может отметиться интересными новостями с совета директоров "Газпрома" в отношении реализации инвестиционных и СПГ-проектов, а также собрания акционеров TCS Group, которое обсудит полномочия совета директоров на проведение обратного выкупа акций.

Для индексов Мосбиржи и РТС краткосрочными поддержками остаются уровни 2170 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Если уровни не устоят, возрастут риски развития нисходящего движения как минимум к 2100 и 1070 пунктам (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), которое может проходить в рамках коррекции к основному среднесрочному "бычьему" тренду, полагает Кожухова.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко считает, что сильные триггеры для продолжения нисходящей коррекции рынка акций РФ отсутствуют и в конце недели индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2200-2250 пунктов.

Экспорт нефти сократился на западном направлении. По информации СМИ, экспорт из России в страны Северной Европы снизился на 1,2 млн б/с. При этом поставки в Азию выросли почти на 2,5 млн б/с. Введение "потолка цен" на нефть из России в текущих условиях, вероятнее всего, не окажет заметного влияния на рынок. В то же время опасения относительно снижения спроса из-за борьбы с COVID-19 в Китае будут слабеть. Как следствие, цена на нефть в конце месяца вернется в коридор $90-95 за баррель, полагает Ващенко.

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-1,1% во главе с Nasdaq на фоне беспокойства инвесторов из-за ситуации в экономике Китая. В минувшие выходные в Пекине впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий COVID-19, сообщил Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, согласно Associated Press.

Инвесторы ожидают, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнит ситуацию в цепочках поставок для многих американских компаний и снизит спрос на энергоресурсы.

Активность торгов на неделе сократится, что связано с дополнительным выходным в четверг по случаю Дня благодарения и с "Черной пятницей", когда традиционно активность инвесторов опускается, отмечает MarketWatch.

Рынок также ждет публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которая состоится в среду.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавируса в Китае, где власти страны начали расширять ограничительные меры, затрагивающие миллионы людей, во множестве городов.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут после волатильной сессии накануне, когда котировки Brent локально падали более чем на 5%.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $88,23 за баррель (+0,9% и -0,2% в понедельник), январская цена WTI - $80,6 за баррель (+0,7% и -0,1% накануне).

Падению рынка в понедельник способствовала информация The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря (на этих новостях цена Brent локально падала в район $82,3 за баррель).

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что, напротив, не исключает снижения производства для балансировки спроса и предложения. Вслед за этим цены на нефть пошли вверх, резко сократив падение к концу сессии.

"Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры для ее снижения, мы всегда готовы вмешаться", - привело слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана саудовское государственное агентство SPA.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в "Твиттер", что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

Тем временем, вице-премьер правительства РФ Александр Новак напомнил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+16,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,4%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (бывшая "Русская аквакультура") (+3%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,6%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,8%).

Подешевели "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-10,3%), бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-1,4% и -3,2% "префы"), бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 5,171 млрд рублей (из них 1,901 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 380,15 млн рублей на бумаги "Норникеля" и 337,85 млн рублей на акции "Газпрома").