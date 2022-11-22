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22 ноября 2022 года 11:35

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Группы Позитив

Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг Positive Technologies с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Эмитент 23 ноября проведет "День инвестора", на котором компания поделится основными результатами своего годового присутствия на бирже и ключевыми стратегическими планами. "Группа Позитив" в конце октября опубликовала сильный отчет за III квартал 2022 года и сохранила свой прогноз по продажам на 2022 год в диапазоне 12-15 млрд руб. (при этом сезонно IV квартал календарного года является пиковым для ее бизнеса), - отмечает начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин. - Рост чистой прибыли Positive Technologies за 9 месяцев 2022 года в 32 раза, до 2,1 млрд руб. при свободном денежном потоке более 1 млрд руб. и низкой долговой нагрузке (отношение чистый долг/LTM EBITDA, равное 0,2), создает солидный базис для дивидендных выплат (ориентир по текущей дивидендной политике - до 100% чистой прибыли, если чистый долг/EBITDA < 1,5x) по итогам 2022 года. Если на "Дне инвестора" будут какие-либо подробности в отношении дивидендов, котировки бумаг компании могут получить дополнительный драйвер для роста".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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