"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг VK

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок VK с целевой ценой 1139 рублей за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Период с конца февраля стал для группы VK непростым и довольно противоречивым. Произошло много значимых событий, которые сильно изменили инвестиционный профиль группы. Различные сегменты бизнеса либо получали некоторые преимущества, либо несли дополнительные потери на фоне перестройки экономики. Будущее многих направлений в области информационных технологий при этом до сих пор плохо поддается прогнозированию", - подчеркивает аналитик Артем Михайлин.

Несмотря на все риски и противоречия, эксперт полагает, что VK сохраняет высокий потенциал для роста стоимости и остается одной из самых дешевых компаний в своей области, что следует из оценки ее денежных потоков и мультипликаторов.

"Интернет-реклама - важнейший драйвер роста для группы и основа ее бизнеса, - указывает Михайлин. - Доля сегмента социальных сетей и коммуникационных сервисов в выручке по итогам следующего года, как мы ожидаем, превысит 70%, отражая обновленную стратегию менеджмента. Улучшению положения VK здесь способствует политика государства, направленная на импортозамещение, а также резкое снижение конкуренции в сегменте социальных сетей. Смещение стратегического фокуса и выход из совместного предприятия со Сбером потенциально позволят выделить больше ресурсов на развитие основного бизнеса".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.