Вероятно укрепление рубля до 60,5 руб./$1 - Sber CIB

Вероятно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 60,5 руб./$1 в ближайшее время на фоне активизации продаж валюты экспортерами, считают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, могут приблизиться во вторник к отметке $90 за баррель.

Рост доходностей рублевых гособлигаций может продолжиться во вторник, считают в Sber CIB. Во второй половине дня Минфин РФ объявит условия очередных аукционов, и высока вероятность того, что снова будут предложены три разных типа ОФЗ, отмечают аналитики.

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