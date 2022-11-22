BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью HKD106

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой HKD106 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: HKD91,5, потенциальная доходность: 15,8%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Альберт Короев указывает на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента:

- Компания отчитывается на текущей неделе. Позитивные данные могут поддержать котировки. Владельцу китайского поисковика удалось превысить прогнозы отраслевых аналитиков в прошлом квартале и перед ближайшей отчетностью, релиз которой ожидается 22 ноября, оценки по прибыли Baidu были подняты 11 раз, а снижений не было за последние 90 дней.

- Китайские компании торгуются с низкими мультипликаторами. Аналитики Wall Street за последнее время улучшили свои оценки по китайскому рынку. Непосредственно по Baidu консенсус-прогноз инвестдомов предполагает рост более чем на 80% на горизонте года. Большинство рекомендаций - "Покупать".

- Котировки уже скорректировались после прошедшей волны роста в бумагах гонконгских эмитентов, при этом исторически цена остается вблизи минимумов десятилетия.

Обращает внимание эксперт и на возможные риски:

- Ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае в связи с ростом заражений COVID-19.

- Появление негативных регулятивных новостей.

- Геополитические риски, связанные с отношениями КНР и США.

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