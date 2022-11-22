Нефть, скорее всего, будет торговаться во вторник в диапазоне $85-90/барр. - ПСБ

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться во вторник в диапазоне $85-90 за баррель, тяготея к его верхней границе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Аналитик напоминает, что в понедельник наблюдался резкий всплеск волатильности на рынке нефти, поводом для которого, помимо опасений по экономике КНР из-за COVID-19, выступили слухи об обсуждении ОПЕК увеличения на заседании 4 декабря добычи на 0,5 млн барр./сутки, впоследствии опровергнутые Саудовской Аравией.

"Несмотря на отскок, нефтяной рынок смотрится крайне чувствительным к новостям. В настоящее время риски вхождения Европы и США в рецессию и сохранение опасений по экономике КНР пока балансируют накопленную перепроданность: ждем сегодня перехода Brent к консолидации в диапазоне $85-90/барр. Не исключаем попыток роста к верхней границе, скорее, робких", - прогнозирует Крылова.

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