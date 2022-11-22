Вероятны попытки индекса Мосбиржи уйти выше 2200п во вторник - ПСБ

Вероятны попытки индекса Мосбиржи подняться выше уровня в 2200 пунктов на торгах во вторник благодаря улучшению внешнего фона и стабилизации ситуации на рынке нефти, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Спросом, по мнению эксперта, будут пользоваться депозитарные расписки, а также акции сырьевых компаний.

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