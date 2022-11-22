Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник ростом на 0,4-1,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с повышения в пределах 0,4-1,3%, в диапазоне 2175-2195 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Улучшившееся состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным коррекционным приростом. В качестве ближайшей технической цели для указанного индекса выступает восстановление в район 2200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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