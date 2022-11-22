Вероятен отскок рынка акций РФ на торгах во вторник - "Алор Брокер"

Вероятен отскок российского рынка акций на торгах во вторник, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в понедельник выглядел слабо, но потери индекса Мосбиржи по итогам основной сессии в размере 1,8% при падении нефти на 5% не выглядят огромными. Тем самым рынок продолжает демонстрировать силу и настрой на рост. Скорее всего, среди высоколиквидных акций не будет во вторник ярко выраженного лидера, восстановление позиций пройдет по всему спектру равномерно при условии дальнейшего подъема нефтяных котировок. В целом же ожидаем продолжения высоковолатильного боковика", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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