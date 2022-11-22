Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 22 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник снижением. Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае. В минувшие выходные в столице страны, Пекине, впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий COVID-19, сообщил Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, согласно Associated Press. Инвесторы ожидают, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнит ситуацию в цепочках поставок для многих американских компаний и снизит спрос на энергоресурсы.

Рынок также ждет публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которая намечена на среду. Трейдеры анализируют последние заявления руководителей Федрезерва, которые указывают на то, что американский ЦБ продолжит повышать ставку до тех пор, пока ее уровень не окажется "значительным" для того, чтобы замедлить экономическую активность с целью обуздания инфляции. Руководители ФРС пока, однако, ведут дискуссии по определению этого уровня. По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дали, которая выступила перед журналистами в понедельник, ставка должна достичь уровня в 5%, чтобы инфляция начала замедляться. В то же время Дали добавила, что ставка может быть поднята выше этого значения, если инфляция продолжит находиться на пиковых отметках.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавируса в Китае. Последняя вспышка заболеваемости, в ходе которой в столице КНР впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода, привела к тому, что власти страны начали расширять ограничительные меры, затрагивающие миллионы людей, во множестве городов. Эксперты обеспокоены, что эти меры могут привести к ослаблению экономики Китая.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:10 мск снизился на 0,4%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавил 1%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,64%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 мск опустилось на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

В свою очередь цены на нефть плавно поднимаются во вторник после высоковолатильной сессии накануне, которую они завершили слабым снижением, несмотря на то, что в ходе торгов падение в какой-то момент превышало 5%. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $87,67 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,2%, до $87,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,12%, до $80,14 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,07, до $80,04 за баррель.

Падению рынка в понедельник способствовала информация The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря. Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что, напротив, не исключает снижения производства для балансировки спроса и предложения. Вслед за этим цены на нефть пошли вверх, резко сократив падение к концу сессии. "Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры для ее снижения, мы всегда готовы вмешаться", - привело слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана саудовское государственное агентство SPA.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в "Твиттер", что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала почти в 7 раз по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,222 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,754 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 ноября снизился на 0,09% и составил 109,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (19-21 ноября) потерял 0,02%, опустившись до 817,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (-1,04%), "ГТЛК-002Р-01" (-0,48%) и "РЖД-001P-05R" (-0,38%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,18%), "Северсталь БО-06" (+0,18%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-004Р-02 с офертой через 2 года объемом 4,6 млрд рублей на уровне 9,45% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил 17-18 ноября. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

ФПК "Гарант-инвест" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,59% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 ноября. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом 20 млрд рублей на уровне 9,1% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 9,31% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 21 ноября. Техразмещение запланировано на 24 ноября.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-18 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 9,3-9,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,52-9,62% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок пройдет 22 ноября с 11:00 до 16:00 МСК. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 28 ноября.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 22 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на годовой выпуск облигаций серии ПБО-001Р-К406 объемом 30 млрд рублей. Начало размещения запланировано на 23 ноября.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" определило ставку 37-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 13,63% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.