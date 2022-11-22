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22 ноября 2022 года 09:10

Brent - $87,85 за баррель

Уолл-стрит завершила торги в понедельник снижением. Фондовые индексы стран АТР меняются разнонаправленно во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американский фондовый рынок закрыл торги в понедельник снижением.

Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае. В минувшие выходные в столице страны, Пекине, впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий COVID-19, сообщил Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, согласно Associated Press.

Инвесторы ожидают, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнит ситуацию в цепочках поставок для многих американских компаний и снизит спрос на энергоресурсы.

Вероятность продления политики нулевой терпимости Китая к коронавирусу негативно сказывается на международных финансовых рынках в этом году. В понедельник после появления сообщений о скачке заболеваемости в КНР "в минусе" торговались также фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Западной Европы и рынки сырьевых товаров, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, эксперты отмечают, что текущая неделя может отметиться низким уровнем активности торгов, что связано с дополнительным выходным в четверг по случаю Дня благодарения и с "Черной пятницей", когда традиционно активность инвесторов опускается, отмечает MarketWatch.

Рынок также ждет публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которая состоится в среду.

Трейдеры анализировали последние заявления руководителей Федрезерва, которые указывают на то, что американский ЦБ продолжит повышать ставку до тех пор, пока ее уровень не будет "значительным" для того, чтобы замедлить экономическую активность с целью обуздания инфляции.

Руководители ФРС пока, однако, ведут дискуссии по определению этого уровня. По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дали, которая выступила перед журналистами в понедельник, ставка должна достичь уровня в 5%, чтобы инфляция начала замедляться. В то же время Дали добавила, что ставка может быть поднята выше этого значения, если инфляция продолжит находиться на пиковых отметках.

Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) выросли на 6,3% на новости о возвращении Боба Айгера на должность главного исполнительного директора компании, которую он занимал с 2005 по 2020 год. Акции Disney вышли в лидеры подъема в составе Dow Jones Industrial Average.

Бумаги производителя продуктов питания J.M. Smucker Co. (SPB: SJM) подорожали на 1,4%. Компания во втором финансовом квартале получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка и улучшила годовой прогноз.

Фармацевтическая Merck & Co. (SPB: MRK) покупает за $1,35 млрд Imago BioSciences Inc., специализирующуюся на лекарствах для лечения заболеваний костного мозга. Акции Imago BioSciences подскочили в цене в 2 раза (на 104,5%), бумаги Merck поднялись на 1,3%.

Рыночная капитализация оператора криптобиржи Coinbase Global (SPB: COIN) Inc. за сессию упала на 8,9% и опустилась ниже $10 млрд впервые с момента выхода акций компании на биржу Nasdaq чуть более года назад. Негативное влияние на акции компаний, работающих в сфере криптовалют, оказали сообщения о том, что криптовалютная биржа FTX задолжала 50 крупнейшим кредиторам $3,1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 45,41 пункта (0,13%) и составил 33700,28 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 15,4 пункта (0,39%) - до 3949,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 121,55 пункта (1,09%) и составил 11024,51 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавируса в Китае. Последняя вспышка заболеваемости, в ходе которой в столице КНР впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода, привела к тому, что власти страны начали расширять ограничительные меры, затрагивающие миллионы людей, во множестве городов. Эксперты обеспокоены, что эти меры могут привести к ослаблению экономики Китая - второй крупнейшей в мире.

"Страхи из-за ситуации с COVID-19 в Китае добавляют давления на прогноз глобального спроса", - отметил эксперт ActivTrades Андерсон Эльвс.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:10 мск снизился на 0,4%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавил 1%.

В число лидеров падения на Гонконгской фондовой бирже входят акции интернет-компании Meituan (SPB: 3690) (-4,9%), производителя электромобилей Li Ning Co. Ltd. (-4,5%) и фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-2,8%).

Значительно дешевеют также бумаги производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-2,6%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (-2,3%), владельца сети китайских ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-2,1%) и производителя автомобилей на новых источниках энергии BYD Co. Ltd. (-1,7%).

Продолжают опускаться на новостях об ужесточении антиковидных ограничений, и в том числе ограничений в секторе туризма, акции операторов казино в Макао. Котировки акций Sands China (SPB: 1928) Ltd. падают на 1,3%, Wynn Macau Ltd. - на 2,4%, Macau Legend Development Ltd. - на 3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:15 мск увеличилось на 0,7%.

Наиболее существенный подъем среди компонентов индикатора показывают котировки бумаг сталелитейной Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (+8%), автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (+3,9%) и производителя электроники Panasonic Holdings Corp. (+3,6%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 мск опустилось на 0,5%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. уменьшились на 1,1%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. снизилась на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 1,4% и 1% соответственно.

Цены на нефть поднимаются во вторник после высоко волатильной сессии накануне, которую они завершили слабым снижением, несмотря на то, что в ходе торгов падение в какой-то момент превышало 5%.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $87,85 за баррель, что на $0,4 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,17 (0,2%), до $87,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,28 (0,35%), до $80,32 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,07, до $80,04 за баррель.

Падению рынка в понедельник способствовала информация The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря.

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что, напротив, не исключает снижения производства для балансировки спроса и предложения. Вслед за этим цены на нефть пошли вверх, резко сократив падение к концу сессии.

"Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры для ее снижения, мы всегда готовы вмешаться", - привело слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана саудовское государственное агентство SPA.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в "Твиттер", что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

Странам ОПЕК+ пока рано обсуждать возможность наращивания добычи, отмечает Хелима Крофт, отвечающая за стратегию на глобальных сырьевых рынках в RBC Capital Markets. "Мы полагаем, что недавний спад на рынке, вызванный опасениями в отношении перспектив спроса из-за нового роста заболеваемости COVID-19, а также агрессивного ужесточения политики Федеральной резервной системы лишь утвердил Саудовскую Аравию во мнении, что они сделали верный шаг в октябре, сократив добычу", - цитирует эксперта Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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