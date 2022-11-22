Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2200-2250п в конце текущей недели - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2200-2250 пунктов в конце текущей недели, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Неделя началась снижением, но коррекция не носит устойчивого характера. Индекс Мосбиржи после трех торговых сессий в отрицательной зоне опустился ниже отметки 2200 пунктов впервые с 9 ноября, торговые объемы находятся в пределах обычных значений. На наш взгляд, сильные триггеры для продолжения коррекции отсутствуют, и в конце недели индекс Мосбиржи вернется в диапазон 2200-2250 пунктов, - указывает эксперт в комментарии. - Во вторник ожидаем смешанную динамику, большинство ликвидных бумаг могут отыграть снижение. Прогноз для индекса на день - диапазон 2180-2230 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.