Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2080-2250п в ближайшее время - BCS Express

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в сложившемся диапазоне 2080-2250 пунктов в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Краткосрочный взгляд по российскому рынку акций пока нейтральный. Индекс Мосбиржи может оставаться в рамках коридора с нижней границей в районе 2080-2120 пунктов и верхней около 2250 пунктов. Каких-то локальных драйверов для выхода из этого диапазона пока не наблюдается. При сохранении текущего фона период консолидации может быть актуальным в течение даже нескольких недель, - указывает аналитик инвестиционной компании в обзоре. - В этой ситуации возможно временное увеличение доли коротких облигаций. Факторы поддержки российского рынка акций в большей степени смещены на конец текущего года, когда будут проходить дивидендные отсечки в крупнейших нефтяных компаниях. Вместе с тем к середине декабря ждем отчетность Сбербанка за ноябрь. Подтверждение сильных результатов способно оказать поддержку бумагам компании".

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