Возможно умеренное восстановление цены нефти на торгах во вторник - BCS Express

Возможно умеренное восстановление котировок нефти марки Brent на торгах во вторник при отсутствии ярко выраженных негативных новостей, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Нефтяные цены в понедельник показали волатильную сессию на фоне быстро меняющейся информационной повестки. Объем открытых позиций по нефтяным контрактам мог сократиться за счет срабатывания "стоп-лоссов" на просадке внутри дня, при этом вероятность нового снижения стала меньше, поскольку "топлива" для такого движения уже нет. При отсутствии ярко выраженных негативных новостей стоимость фьючерсов на нефть марки Brent может демонстрировать умеренное восстановление", - отмечает аналитик в комментарии.

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