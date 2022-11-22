Рубль слегка растет к доллару, стабилен к юаню на старте торгов на фоне подрастающей нефти

Москва. 22 ноября. Доллар США слегка снижается, юань стабилен на "Московской бирже" на старте торгов во вторник утром, рубль укрепляется на фоне вернувшихся к росту цен на нефть и наметившейся стабилизации на финансовых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 60,66 руб./$1 (-19 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,79 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 0,9 коп. - до 8,479 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля связано с ростом цен на нефть после падения в ходе последних сессий, а также наметившейся стабилизацией на мировых рынках - практически все азиатские индексы и фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник утром оказались в плюсе.

Так, на фоне заявлений Саудовской Аравии, опровергающих обсуждение с другими членами ОПЕК увеличение добычи на 500 тыс. б/с, цены на нефть вернулись к росту. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,89 за баррель, что на 0,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,33 за баррель, что на 0,36% выше итогового значения предыдущей сессии.

"Хорошо известно и не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. Текущее сокращение ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться", - цитирует агентство бен Сальмана.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном растут: японский Nikkei 225 растет на 0,82%, гонконгский Hang Seng - на 0,09%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,74%, китайский CSI 300 - на 0,77%, снижается лишь южнокорейский Kospi - на 0,33%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 при этом растет на 0,14%.

Американский фондовый рынок закрыл торги в понедельник снижением. Инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае. Они ожидают, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнит ситуацию в цепочках поставок для многих американских компаний и снизит спрос на энергоресурсы.

Кроме того, эксперты отмечают, что текущая неделя может отметиться низким уровнем активности торгов, что связано с дополнительным выходным в четверг в США по случаю Дня благодарения и с "Черной пятницей", когда традиционно активность инвесторов опускается.

Рынок также ждет публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которая состоится в среду.