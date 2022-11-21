Рубль упал к доллару и подрос к евро на старте недели вслед за их динамикой на глобальном валютном рынке

Москва. 21 ноября. Доллар США повысился, евро, напротив, подешевел на "Московской бирже" по итогам торгов в понедельник; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 60,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,35 руб./EUR1, подешевев на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,2 копейки - до 61,53 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2 копейки - до 8,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника умеренной разнонаправленной динамикой к доллару и евро вслед за их движениями на рынке Forex. Доллар США возобновил рост к большинству мировых валют, в том числе, к евро в связи со спросом на защитные активы на фоне новых вспышек заражений COVID-19 в Китае и опасений относительно темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на прошлой неделе, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки. При этом графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может достичь 5-7% годовых. Председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу отметила, что ФРС может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъем на 75 базисных пунктов (б.п.).

ФРС повышала ставку на 75 б.п. на четырех последних заседаниях, и теперь аналитики и экономисты в целом ожидают, что следующее повышение будет на 50 б.п.

Очередное заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, продолжит поднимать ключевые процентные ставки в следующем году, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к целевому уровню в 2%, заявил член совета управляющих ЕЦБ Филип Лейн. "Я не думаю, что декабрьское повышение ставки станет последним", - заявил Лейн в интервью изданию Market News, текст которого опубликован на сайте ЕЦБ.

"В декабре мы увеличим ставки, и это приблизит их к нужному уровню, - сказал он, отвечая на вопрос о том, на какую величину могут быть подняты ставки на ближайшем заседании. - Однако единой платформы для рассмотрения их очень большого подъема, например, на 75 б.п., больше нет".

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. на октябрьском заседании. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку по кредитам по крайней мере до 2% с 1,5% в декабре.

Глобальные инвесторы внимательно следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае, так как вероятность продления политики нулевой терпимости Китая к коронавирусу негативно сказывается на международном рынке капитала.

В минувшие выходные в столице страны, Пекине, впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий COVID-19, пишет Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, сообщили чуть ранее журналисты Associated Press.

Инвесторы ожидают, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнение ситуации в цепочках поставок для многих американских компаний и снижение спроса на энергоресурсы.

Цены на нефть теряют порядка 5% на торгах в понедельник на информации о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК изучают возможность наращивания добычи.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $82,86 за баррель, что на 5,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,8 за баррель, что на 5,38% меньше итогового значения сессии в пятницу.

По данным газеты The Wall Street Journal, Саудовская Аравия и ее коллеги по ОПЕК, которые будут участвовать в очередном заседании ОПЕК+ 4 декабря, обсудят возможность увеличения квоты на добычу в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Такой шаг помог бы Эр-Рияду преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить приток нефти на мировой рынок в условиях ограничений для поставок российского сырья, пишет WSJ.

На заседании 5 октября ОПЕК+ решил снизить квоту с ноября на 2 млн б/с, предполагая, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн б/с. Тогда альянс решил быть проактивным, видя потенциальное сокращение спроса на нефть на рынке.

В Белом доме посчитали, что решение о снижении добычи подрывает глобальные усилия по сдерживанию российской нефтяной промышленности, отмечает WSJ.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают новости из Китая, который ввел новые карантинные ограничения после появления первых за шесть месяцев случаев смерти от COVID-19 в стране.

Страны "группы семи" планируют в ближайшую среду сделать объявление о введении потолка цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. "G7 планирует объявить уровень потолка цен на российскую нефть в среду (23 ноября - ИФ)", - говорится в сообщении.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, торги на российском валютном рынке по-прежнему проходят при минимальной волатильности, а ключевая пара "доллар-рубль" торговалась выше 60 руб./$1. "Начинается очередной налоговый период, но в последнее время влияние этого фактора совсем незначительное. Спрос на валюту со стороны населения в ноябре, вероятно, может быть ниже уровней октября из-за снижения геополитической напряженности. На фоне окончания коррекции американской валюты на Forex можно ожидать небольшого укрепления доллара до конца года на внутреннем рынке", - говорит Алексеев.

"В понедельник минимум и максимум по паре "доллар-рубль" были зафиксированы еще в утренние часы (60,53 и 61 руб./$1 соответственно), а в оставшуюся часть торгового дня курс стабилизировался и пребывал в достаточно узком диапазоне (преимущественно 60,6-60,8 руб./$1). На локальном рынке участники постепенно готовятся к основным налоговым платежам, которые пройдут в пятницу (предварительные расчеты можно будет увидеть уже в четверг), однако использовать поддержку данного фактора рублю пока мешает провал нефтяных котировок. К окончанию рабочего дня стоимость марки Brent опустилась ниже $83 за баррель, где в последний раз пребывала лишь в конце сентября. В частности, давление на рынок нефти оказывают новости о возобновлении карантинных ограничений в Китае на фоне усиления очередной волны пандемии. К вечеру понедельника Brent снижалась почти на 5%, а за последнюю неделю теряла более 10%. Укрепление доллара на российском рынке на этом фоне хоть и выглядит лишь символичным (менее 0,5% за неделю), однако обстановка на сырьевом рынке будет явно мешать рублю протестировать отметку 60 за доллар в пик спроса на рублевую ликвидность", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 ноября на 36,38 копейки, до 60,7379 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,39 копейки, до 62,1245 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник поднялся на 35,81 копейки по отношению к пятнице и составил 60,7328 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 32,97 копейки и составил 60,7356 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 687,882 млн, из которых $609,808 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 078,074 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 27,92 копейки, до 62,1685 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 33,86 копейки, до 62,1302 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 255,653 млн, из которых EUR307,029 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR948,624 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 4 базисных пункта - до 7,83% и 7,93% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 8,2%, 8,39% и 8,5% годовых соответственно.