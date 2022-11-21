Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром и нефтью, индекс Мосбиржи просел ниже 2170п

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за мировыми фондовыми площадками и обвалившейся нефтью (Brent упала ниже $83 за баррель) из-за опасений относительно дальнейшего роста процентных ставок в мире и возможного наращивания добычи нефти странами ОПЕК; индекс Мосбиржи опустился ниже 2170 пунктов, обновив минимум на закрытие с 3 ноября.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2166,31 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1122,29 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 60,82 рубля (+0,42 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3% и -2,4% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,7%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -2,9% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Московской биржи" (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в понедельник российский рынок акций продолжил отыгрывать пессимистичный внешний фон, а именно, коррекцию на сырьевых рынках. В аутсайдерах торгов выступили "фишки" металлургического и нефтегазового секторов. Под особенно сильным давлением были бумаги "Роснефти", "Татнефти", "НОВАТЭКа", ПАО "Полюс", "Норникеля".

В лидерах падения оказались преимущественно депозитарные расписки, а также бумаги перекупленного транспортного сектора, в котором ключевым драйвером снижения выступили акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP). Взлетели бумаги "Лензолота" после недавнего объявления компанией крупных дивидендов на обыкновенные акции.

Индекс МосБиржи пока сохраняет актуальность диапазона 2150-2200 пунктов. Выход за его нижнюю границу в ходе торгов во вторник технически маловероятен, хотя и ожидать смены тренда пока не приходится, полагает Жильников.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи откатился в район 2160 пунктов, во вторник борьба за эту отметку продолжится, а в случае пробоя уровня снижение может ускориться в район 2100 пунктов. Негативная динамика обусловлена снижением на глобальных рынках, а также на сырьевых, включая металлы и энергоресурсы.

Снижение американских индексов также может усилиться. Однако активность торгов, скорее всего, будет снижена из-за приближающихся праздников - эта неделя будет укороченной для рынков США, поэтому инвесторы, скорее всего, предпочтут зафиксировать часть прибыли и спокойно уйти на длинные выходные.

Нефть Brent продолжила падение на фоне страхов замедления мировой экономики, а также ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае. В случае улучшения внешнего фона стоит ожидать коррекционного отскока, полагает Кравченко.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, потери понесли практически все ликвидные акции - сказались подавленность общерыночного аппетита и цен на нефть, а также отсутствие выраженных драйверов для роста. Небольшое ослабление рубля в этих условиях не сыграло заметной роли.

В глобальном разрезе все большее беспокойство вызывает негативное развитие ситуации с коронавирусом в Китае. В частности, из-за вспышки COVID-19 власти мегаполиса Гуанчжоу закрыли на локдаун крупнейший район Байюнь, а в Пекине впервые с весны умер пациент с диагностированным коронавирусом.

Кроме того, риск-аппетит на рынках сдерживается "ястребиными" сигналами отдельных представителей ФРС. В минувший четверг глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в своем выступлении не исключил, что для устойчивого подавления инфляции ФРС может довести ставку и до 7% годовых. В этой связи внимание участников торгов к сигналам регуляторов в ближайшее время останется высоким. Во вторник значимых событий и выхода важной макростатистики не ожидается, а в среду, 23 ноября, ожидается публикация протоколов последнего заседания ФРС.

По российскому рынку краткосрочный взгляд - нейтральный. Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

В понедельник в основном снизились индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, южнокорейский индекс Kospi просел на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,2-0,4%) и Штаты (индексы снижаются на 0,3-1,1% во главе с Nasdaq).

Инвесторы опасаются, что многочисленные повышения ключевых ставок Федеральной резервной системой США, а также центральными банками Азии и Европы для борьбы с высокой инфляцией могут ввести мировую экономику в рецессию, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Регулятор оставил ставки без изменений на фоне сохраняющегося понижательного давления на юань и замедления экономической активности в условиях роста числа заражений коронавирусом и новых ограничений или локдаунов в ряде городов, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник падение цен ускорилось на информации о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК изучают возможность наращивания добычи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,94 за баррель (-5,3% и -2,4% в пятницу), декабрьская цена WTI - $75,63 за баррель (-5,6% и -1,9% в пятницу).

Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи, что может помочь преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность из-за военного конфликта на Украине, пишет Wall Street Journal.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 8,7%, WTI - на 10%. Оба контракта завершили торги на минимумах с конца сентября. Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу спроса на топливо, особенно в Китае.

Госсовет КНР предупредил о рисках "безответственного ослабления" мер противодействия коронавирусу, сообщила South China Morning Post. За последние две недели число ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в Китае выросло в семь раз, написала WSJ.

Трейдеры также пытаются оценить, сколько сырья уйдет с рынка после вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти 5 декабря.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-7,3% к уровню закрытия основной сессии в пятницу, до 410,5 рубля). Основное снижение расписок отмечалось на вечерних торгах в пятницу после выхода сильного квартального отчета по МСФО и новостей о неготовности компании к выплате дивидендов. Qiwi в III квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,9% (до 8,725 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль выросла в 1,7 раза (до 4,690 млрд рублей).

Совет директоров Qiwi по-прежнему оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, говорится в сообщении Qiwi. "Совет директоров принял решение держать вопрос о распределении дивидендов на рассмотрении до изменения режима санкций в отношении Национального расчетного депозитария и не утвердил начало программы обратного выкупа", - отмечает группа.

Также подешевели в понедельник расписки Cian (MOEX: CIAN) (-5,1%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4,4% и -4,3% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (-3,9%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-3,6%), акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%).

Подорожали "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+35,7%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+22,9% и +25,8% "префы"), ПАО "Бурятзолото (MOEX: BRZL) (+8,4%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+4,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,46 млрд рублей (из них 9,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,73 млрд рублей на бумаги "Детского мира" и 1,64 млрд рублей на акции "Норникеля").