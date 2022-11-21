.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром и нефтью, индекс Мосбиржи просел ниже 2170п
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 3-м квартале снизился на 4% - Росстат
Снижение российской экономики в 3-м квартале замедлилось до 4% после сокращения на 4,1% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, оживавшего падение на 4,4%.
 
Компании отказываются от поощрений сотрудников
В следующем году 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников, а еще 2% - полностью от них отказаться. Об этом говорится в ноябрьском исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", пишут "Известия". При этом, согласно опросу,...
 
Высокопоставленным депутатам могут повысить зарплаты
Госдума пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных депутатов, выяснили "Ведомости". На минувшей неделе руководство Госдумы предложило увеличить выплаты вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитетов за счет сэкономленных...
 
В Госдуму внесут законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете
До конца года в Госдуму может быть внесен законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете, дающий возможность их отключать. Версия документа, которая есть в распоряжении "Коммерсанта", предполагает максимально широкое регулирование. Из нее...
 
21 ноября 2022 года 19:30

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром и нефтью, индекс Мосбиржи просел ниже 2170п

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за мировыми фондовыми площадками и обвалившейся нефтью (Brent упала ниже $83 за баррель) из-за опасений относительно дальнейшего роста процентных ставок в мире и возможного наращивания добычи нефти странами ОПЕК; индекс Мосбиржи опустился ниже 2170 пунктов, обновив минимум на закрытие с 3 ноября.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2166,31 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1122,29 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 60,82 рубля (+0,42 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3% и -2,4% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,7%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -2,9% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Московской биржи" (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в понедельник российский рынок акций продолжил отыгрывать пессимистичный внешний фон, а именно, коррекцию на сырьевых рынках. В аутсайдерах торгов выступили "фишки" металлургического и нефтегазового секторов. Под особенно сильным давлением были бумаги "Роснефти", "Татнефти", "НОВАТЭКа", ПАО "Полюс", "Норникеля".

В лидерах падения оказались преимущественно депозитарные расписки, а также бумаги перекупленного транспортного сектора, в котором ключевым драйвером снижения выступили акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP). Взлетели бумаги "Лензолота" после недавнего объявления компанией крупных дивидендов на обыкновенные акции.

Индекс МосБиржи пока сохраняет актуальность диапазона 2150-2200 пунктов. Выход за его нижнюю границу в ходе торгов во вторник технически маловероятен, хотя и ожидать смены тренда пока не приходится, полагает Жильников.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи откатился в район 2160 пунктов, во вторник борьба за эту отметку продолжится, а в случае пробоя уровня снижение может ускориться в район 2100 пунктов. Негативная динамика обусловлена снижением на глобальных рынках, а также на сырьевых, включая металлы и энергоресурсы.

Снижение американских индексов также может усилиться. Однако активность торгов, скорее всего, будет снижена из-за приближающихся праздников - эта неделя будет укороченной для рынков США, поэтому инвесторы, скорее всего, предпочтут зафиксировать часть прибыли и спокойно уйти на длинные выходные.

Нефть Brent продолжила падение на фоне страхов замедления мировой экономики, а также ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае. В случае улучшения внешнего фона стоит ожидать коррекционного отскока, полагает Кравченко.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, потери понесли практически все ликвидные акции - сказались подавленность общерыночного аппетита и цен на нефть, а также отсутствие выраженных драйверов для роста. Небольшое ослабление рубля в этих условиях не сыграло заметной роли.

В глобальном разрезе все большее беспокойство вызывает негативное развитие ситуации с коронавирусом в Китае. В частности, из-за вспышки COVID-19 власти мегаполиса Гуанчжоу закрыли на локдаун крупнейший район Байюнь, а в Пекине впервые с весны умер пациент с диагностированным коронавирусом.

Кроме того, риск-аппетит на рынках сдерживается "ястребиными" сигналами отдельных представителей ФРС. В минувший четверг глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в своем выступлении не исключил, что для устойчивого подавления инфляции ФРС может довести ставку и до 7% годовых. В этой связи внимание участников торгов к сигналам регуляторов в ближайшее время останется высоким. Во вторник значимых событий и выхода важной макростатистики не ожидается, а в среду, 23 ноября, ожидается публикация протоколов последнего заседания ФРС.

По российскому рынку краткосрочный взгляд - нейтральный. Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

В понедельник в основном снизились индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, южнокорейский индекс Kospi просел на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,2-0,4%) и Штаты (индексы снижаются на 0,3-1,1% во главе с Nasdaq).

Инвесторы опасаются, что многочисленные повышения ключевых ставок Федеральной резервной системой США, а также центральными банками Азии и Европы для борьбы с высокой инфляцией могут ввести мировую экономику в рецессию, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Регулятор оставил ставки без изменений на фоне сохраняющегося понижательного давления на юань и замедления экономической активности в условиях роста числа заражений коронавирусом и новых ограничений или локдаунов в ряде городов, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник падение цен ускорилось на информации о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК изучают возможность наращивания добычи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,94 за баррель (-5,3% и -2,4% в пятницу), декабрьская цена WTI - $75,63 за баррель (-5,6% и -1,9% в пятницу).

Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи, что может помочь преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность из-за военного конфликта на Украине, пишет Wall Street Journal.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 8,7%, WTI - на 10%. Оба контракта завершили торги на минимумах с конца сентября. Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу спроса на топливо, особенно в Китае.

Госсовет КНР предупредил о рисках "безответственного ослабления" мер противодействия коронавирусу, сообщила South China Morning Post. За последние две недели число ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в Китае выросло в семь раз, написала WSJ.

Трейдеры также пытаются оценить, сколько сырья уйдет с рынка после вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти 5 декабря.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-7,3% к уровню закрытия основной сессии в пятницу, до 410,5 рубля). Основное снижение расписок отмечалось на вечерних торгах в пятницу после выхода сильного квартального отчета по МСФО и новостей о неготовности компании к выплате дивидендов. Qiwi в III квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,9% (до 8,725 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль выросла в 1,7 раза (до 4,690 млрд рублей).

Совет директоров Qiwi по-прежнему оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, говорится в сообщении Qiwi. "Совет директоров принял решение держать вопрос о распределении дивидендов на рассмотрении до изменения режима санкций в отношении Национального расчетного депозитария и не утвердил начало программы обратного выкупа", - отмечает группа.

Также подешевели в понедельник расписки Cian (MOEX: CIAN) (-5,1%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4,4% и -4,3% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (-3,9%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-3,6%), акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%).

Подорожали "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+35,7%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+22,9% и +25,8% "префы"), ПАО "Бурятзолото (MOEX: BRZL) (+8,4%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+4,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,46 млрд рублей (из них 9,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,73 млрд рублей на бумаги "Детского мира" и 1,64 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 ноября 2022 года 19:38
Рубль упал к доллару и подрос к евро на старте недели вслед за их динамикой на глобальном валютном рынке
Москва. 21 ноября. Доллар США повысился, евро, напротив, подешевел на "Московской бирже" по итогам торгов в понедельник; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 19:02
Вероятно укрепление рубля до 59-60 руб./$1 к концу текущей недели - "БКС Мир инвестиций"
Вероятно укрепление рубля до 59-60 руб./$1 к концу текущей недели, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Ситуация на валютном рынке остается нестабильной, однако рубль относительно устойчив и даже немного укрепился благодаря окончанию налогового периода в конце месяца....    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 18:52
Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник негативную динамику на фоне снижения "аппетита к риску"
Москва. 21 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник умеренно негативную динамику на фоне снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" на новостях о новой волне роста заболеваемости COVID-19 в Китае. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за счет спроса участников рынка на "защитные" активы, в результате чего суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 18:48
BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express оставили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "Полюс", "Яндекс" и "Татнефть". Аналитики инвесткомпании по-прежнему предлагают обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 18:23
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Palo Alto Networks
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью на уровне $170 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальный отчет эмитента позитивно. Среди благоприятных факторов отметим: уверенные фактические результаты, прогноз...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 18:04
Минфин, скорее всего, продолжит активный выход на первичный рынок ОФЗ - Sber CIB
Минфин, вероятно, пока продолжит активно выходить на первичный рынок ОФЗ, считают аналитики Sber CIB. "Ведомство на прошлой неделе перевыполнило квартальный план заимствований почти в 10 раз. За один аукционный день, 16 ноября, оно разместило на рынке ОФЗ на 823 млрд рублей. Это абсолютный рекорд...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 17:43
Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Applied Materials
Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют продавать акции Applied Materials с прогнозной стоимостью на уровне $90 за штуку, сообщается в обзоре. "Эмитент представил позитивный отчет за III квартал и дал прогноз на октябрь-декабрь выше ожиданий рынка, однако мы отмечает продолжающийся рост...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 17:24
Вероятно ослабление рубля до 64-66 руб./$1 к концу декабря 2022г - "Открытие Инвестиции"
Вероятно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней 64-66 руб./$1 к концу декабря текущего года, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "В первой половине наступившей недели рубль может испытывать некоторую локальную поддержку от...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 16:55
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Farfetch
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Farfetch с прогнозной стоимостью $11 за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Британско-португальская компания электронной коммерции Farfetch представила слабые результаты за III...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 16:32
Возможно снижение индексов Мосбиржи и РТС к 2100п и 1060п в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Существуют риски развития падения индексов Мосбиржи и РТС к уровням 2100 и 1060 пунктов соответственно в ближайшие сессии, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС опустились на торгах в понедельник ниже краткосрочных поддержек на уровнях...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 16:12
Отчетность JD.com окажет краткосрочную поддержку цене его бумаг - Инвестбанк Синара
артальная отчетность китайского интернет-ритейлера JD.com, вероятно, окажет поддержку котировкам бумаг эмитента в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. "JD.com представила результаты за 3К22. Выручка составила 243,54 млрд юаней (CNY) и...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 15:51
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Analog Devices и Xiaomi на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Analog Devices опубликует отчетность во вторник, 22 ноября. Ждем сильные результаты по выручке и прибыли. В течение квартала телекоммуникационные операторы -...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 15:32
Рубль днем дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 21 ноября. Доллар США укрепляется, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" днем в понедельник; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 15:30
S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3940-4080п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3940-4080 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "S&P 500 по итогам прошлой недели не смог пробить вверх сопротивление на уровне 4000 пунктов. Отсутствие позитивных...    читать дальше
.
21 ноября 2022 года 15:10
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Полюса с целью 5860 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Полюса" с целью 5860 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 6880 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики полагают, что в связи с низким...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.