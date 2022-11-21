Вероятно укрепление рубля до 59-60 руб./$1 к концу текущей недели - "БКС Мир инвестиций"

Вероятно укрепление рубля до 59-60 руб./$1 к концу текущей недели, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"Ситуация на валютном рынке остается нестабильной, однако рубль относительно устойчив и даже немного укрепился благодаря окончанию налогового периода в конце месяца. В ближайшие дни мы ожидаем укрепления рубля по отношению к доллару США, так как большая часть налогов приходится на пятницу. Еще один фактор поддержки ожидается в виде высоких доходов от экспорта, которые могут показать дополнительный рост в свете надвигающихся санкций. Сочетание этих факторов может способствовать некоторому укреплению рубля. На конец этой недели рубль ожидается в диапазоне 59-60 руб./$1", - пишет аналитик инвесткомпании.

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