Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник негативную динамику на фоне снижения "аппетита к риску"

Москва. 21 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник умеренно негативную динамику на фоне снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" на новостях о новой волне роста заболеваемости COVID-19 в Китае. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за счет спроса участников рынка на "защитные" активы, в результате чего суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 10 базисных пунктов, подешевев до 57,97% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 10,76% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2042 году опустились в понедельник на 23 базисных пункта к предыдущему закрытию - до 58,3% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, до 10,45% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 40 базисных пунктов - до 45,21% от номинала (его доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 12,32% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене 8 базисных пунктов, подешевев до 46,29% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 30,81% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 45,87% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 24,38% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году упал в цене на 120 базисных пунктов, подешевев до 72,47% от номинала (его доходность выросла на 265 базисных пунктов - до 47,37% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, до 65,46% от номинала.

И лишь евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день на 13 базисных пунктов, до 42,89% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 20,5% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", негативная динамика российских еврооблигаций в начале недели сформировалась под давлением общемирового падения спроса на рисковые активы, в том числе на нефть и металлы. Глобальные инвесторы следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае. В минувшие выходные в столице страны, Пекине, впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий COVID-19, пишет Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, сообщили чуть ранее журналисты Associated Press.

Участники рынка ожидают, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнение ситуации в цепочках поставок для многих компаний и снижение спроса на энергоресурсы. Вероятность продления политики нулевой терпимости Китая к коронавирусу негативно сказывается на международных финансовых рынках в этом году. В понедельник после появления сообщений о скачке заболеваемости в КНР "в минусе" стали торговаться фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, некоторых стран Западной Европы и рынки сырьевых товаров. Вместе с тем вырос спрос на "защитные" активы, каковыми традиционно считаются US Treasuries.

Мировые инвесторы также ждут публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которая состоится в среду.