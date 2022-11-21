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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Palo Alto Networks
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21 ноября 2022 года 18:23
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Palo Alto Networks
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью на уровне $170 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы оцениваем квартальный отчет эмитента позитивно. Среди благоприятных факторов отметим: уверенные фактические результаты, прогноз на IV квартал выше ожиданий рынка, лидирующие позиции в отрасли, фокус на рост рентабельности в преддверии замедления темпов экономического роста, а также перспективы включения бумаг в S&P 500. Ключевые риски связаны с возможным ухудшением макроперспектив и оптимизацией затрат в большинстве компаний - клиентов PANW на фоне ожидаемой рецессии", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PALO/ALTO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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