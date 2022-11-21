Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Applied Materials

Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют продавать акции Applied Materials с прогнозной стоимостью на уровне $90 за штуку, сообщается в обзоре.

"Эмитент представил позитивный отчет за III квартал и дал прогноз на октябрь-декабрь выше ожиданий рынка, однако мы отмечает продолжающийся рост отраслевых и макроэкономических рисков, сокращение клиентами компании CAPEX-программ, а также дополнительное давление со стороны торговых ограничений с Китаем", - указывают эксперты инвесткомпании.

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