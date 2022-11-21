Вероятно ослабление рубля до 64-66 руб./$1 к концу декабря 2022г - "Открытие Инвестиции"

Вероятно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней 64-66 руб./$1 к концу декабря текущего года, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"В первой половине наступившей недели рубль может испытывать некоторую локальную поддержку от активной фазы ноябрьского налогового периода. Однако многие крупные экспортеры перешли на расчеты с партнерами в юанях, поэтому теперь объемы предложения долларов с их стороны уже не будут выглядеть столь значительно, как это было раньше. Снижение цен на нефть должно оказать негативное влияние на динамику рубля. Ожидаем, что курс пары USD/RUB в ближайшие дни сформирует локальное "дно", которое станет отправной точкой для плавного возвращения курса в диапазоне 64-66 руб./$1 к концу декабря", - пишет эксперт в обзоре.

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