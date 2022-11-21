BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Farfetch

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Farfetch с прогнозной стоимостью $11 за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Британско-португальская компания электронной коммерции Farfetch представила слабые результаты за III квартал 2022 года. Замедление потребительской активности вместе с укреплением доллара США продолжают оказывать давление на темпы роста общего оборота (GMV). Исходя из предоставленного прогноза, менеджмент ожидает отрицательные значения GVM в IV квартале 2022 года. Меры по повышению эффективности позитивны для маржинальности, однако по итогам года она сохранится в отрицательной зоне. Учитывая текущую оценку EV/GMV 2023г 0,7х и ожидаемые темпы роста GMV 18%, считаем акции компании недооцененными. Ближайший драйвер - "День инвестора", который пройдет 1 декабря", - указывают эксперты инвесткомпании.

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