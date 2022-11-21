Рубль днем дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 21 ноября. Доллар США укрепляется, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" днем в понедельник; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 60,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,07 руб./EUR1, подешевев на 37,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,4 копейки - до 61,34 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,8 копейки - до 8,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движениями на рынке Forex. Доллар США возобновил рост к большинству мировых валют, в том числе, к евро в связи со спросом на защитные активы на фоне новых вспышек заражений COVID-19 в Китае и опасений относительно темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил на прошлой неделе, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки. При этом графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может достичь 5-7% годовых. Председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу отметила, что ФРС может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъем на 75 базисных пунктов (б.п.).

ФРС повышала ставку на 75 б.п. на четырех последних заседаниях, и теперь аналитики и экономисты в целом ожидают, что следующее повышение будет на 50 б.п.

Следующее заседание Федрезерва состоится 13-14 декабря.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, продолжит поднимать ключевые процентные ставки в следующем году, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к целевому уровню в 2%, заявил член совета управляющих ЕЦБ Филип Лейн. "Я не думаю, что декабрьское повышение ставки станет последним", - заявил Лейн в интервью изданию Market News, текст которого опубликован на сайте ЕЦБ.

"В декабре мы увеличим ставки, и это приблизит их к нужному уровню, - сказал он, отвечая на вопрос о том, на какую величину могут быть подняты ставки на ближайшем заседании. - Однако единой платформы для рассмотрения их очень большого подъема, например, на 75 б.п., больше нет".

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. на октябрьском заседании. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку по кредитам по крайней мере до 2% с 1,5% в декабре.

"После утренних попыток доллара продвинуться в сторону 61 руб. курс стабилизировался и к середине дня находился уже не так далеко от закрытия пятницы. В настоящее время рубль начинает постепенно ощущать поддержку со стороны приближающихся крупных налоговых платежей (окончательные расчеты намечены на пятницу), но одновременно испытывает давление от снижающихся цен на нефть. Возобновление карантинных ограничений в отдельных китайских регионах не добавляет уверенности инвесторам на сырьевых рынках, поэтому в ближайшие дни нефтяные котировки могут продолжить нивелировать преимущество рубля, получаемое в ходе налогового периода. В целом рубль сохраняет возможности для укрепления в сторону 60 в паре с долларом, однако общий диапазон торгов может быть достаточно широким, с границами 60-61 руб./$1", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В первой половине наступившей недели рубль может испытывать некоторую локальную поддержку от активной фазы ноябрьского налогового периода. Однако многие крупные экспортеры перешли на расчеты с партнерами в юанях, поэтому теперь объемы предложения долларов со стороны экспортеров уже не будут выглядеть столь значительно, как это было раньше. Снижение цен на нефть должно оказать негативное влияние на динамику рубля. Ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" в ближайшие дни формирует локальное дно, которое станет отправной точкой для плавного возвращения курса в диапазоне 64-66 рублей за доллар к концу декабря", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть продолжают снижаться днем в понедельник на опасениях трейдеров из-за сокращения спроса на фоне очередного ужесточения антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $87,25 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,86 за баррель, что на 0,31% меньше итогового значения сессии в пятницу.

В центре внимания рынка находится риторика китайских властей в отношении борьбы с распространением COVID-19. Инвесторы обеспокоены тем, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер на фоне роста случаев заболеваемости, что приведет к падению спроса на энергоресурсы и ухудшению ситуации в одной из крупнейших экономик мира.

За минувшие выходные в столице Китая, Пекине, впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий коронавируса, пишет Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, сообщили чуть ранее журналисты Associated Press.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 4 базисных пункта - до 7,83% и 7,93% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 8,2%, 8,39% и 8,5% годовых соответственно.