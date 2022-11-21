Отчетность JD.com окажет краткосрочную поддержку цене его бумаг - Инвестбанк Синара

Квартальная отчетность китайского интернет-ритейлера JD.com, вероятно, окажет поддержку котировкам бумаг эмитента в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

"JD.com представила результаты за 3К22. Выручка составила 243,54 млрд юаней (CNY) и оказалась чуть выше средней цифры, ожидавшейся аналитиками (CNY243,07 млрд). Скорректированная прибыль на ADR достигла CNY6,27, значительно опередив консенсус-прогноз (CNY4,46). Эмитент планирует ввести контроль за поддержанием высокой операционной рентабельности в сложных макроэкономических условиях как в КНР, так и за ее пределами. Для этого компания проводит стратегическую реорганизацию непрофильных направлений, что, на наш взгляд, является позитивным фактором. Мы положительно смотрим на вышедшую отчетность и считаем, что она окажет поддержку котировкам акций JD.com в краткосрочной перспективе", -указывает эксперт в обзоре.

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