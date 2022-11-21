Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Analog Devices и Xiaomi на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Analog Devices опубликует отчетность во вторник, 22 ноября. Ждем сильные результаты по выручке и прибыли. В течение квартала телекоммуникационные операторы - основные клиенты ADI - повысили прогнозы по капзатратам на закупку оборудования. Это поддержит спрос на продукцию эмитента на фоне замедления американской экономики", - отмечают эксперты.

"Xiaomi опубликует отчетность в среду, 23 ноября. Ожидаем высокие результаты за счет роста в сегменте мобильных устройств. В прошлом квартале динамика показателей компании относительно конкурентов (Samsung, Apple Inc.) была опережающей. При этом сейчас у уже отчитавшегося Samsung продажи мобильных устройств выросли на 10% в III квартале", - указывают аналитики в комментарии.

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