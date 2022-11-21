"Финам" присвоил акциям "ФосАгро" рейтинг "покупать" с целевой ценой 8107 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 24,7%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Прочные позиции "ФосАгро" на ключевых рынках делают риски санкций против компании минимальными в условиях дефицита удобрений и продовольствия в мире, а высокие цены на продукцию обеспечивают сильные финансовые результаты. Возобновление выплат дивидендов в сочетании с невысокой долговой нагрузкой и привлекательной дивидендной политикой делает акции компании интересными для дивидендных портфелей. Основные среднесрочные риски для бизнеса "ФосАгро" могут быть связаны с регулирующими действиями государства", - пишет аналитик Алексей Калачев.

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