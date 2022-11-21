"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для ADS Alibaba Group Holding с целевой ценой HKD154,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста 102% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчётность Alibaba за II финансовый квартал 2023г, на наш взгляд, умеренно позитивна. Темпы роста выручки замедлились, однако генерация свободного денежного потока остаётся на крайне сильном уровне, что позволило менеджменту расширить программу обратного выкупа акций. Мы полагаем, что байбэк и перспективы роста бизнеса после возвращения экономики Китая на траекторию роста будут в ближайшее время поддерживать акции Alibaba, что позволяет сохранять позитивный взгляд на них". - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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