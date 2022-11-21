Доходность новых бондов "РусГидро" может быть снижена при размещении до 9% - Инвестбанк Синара

Доходность новых 3-летних облигаций "РусГидро" серии БО-П07 может быть снижена при размещении до 9% годовых, полагает аналитик " Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"РусГидро" планирует 22 ноября открыть книгу заявок на трехлетние облигации серии БО-П07 объемом 20 млрд руб., - отмечает эксперт. - Ориентир по доходности установлен на уровне не выше 100 б. п. к значению КБД Московской биржи на сроке три года. На конец пятницы ориентир по доходности соответствовал значению 9,35% годовых. Сейчас наблюдается довольно высокий спрос на облигации качественных эмитентов, к которым, без сомнения, относится "РусГидро", поэтому мы считаем, что размещение пройдет при высоком спросе, а доходность будет снижена ближе к 9% годовых".

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