Цена нефти может откатиться в диапазон $83-85/барр. в начале недели - ПСБ

Цена нефти может откатиться в диапазон $83-85/барр. в начале недели, протестировав минимумы сентября, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Котировки Brent в пятницу продолжили падать, вплотную подходя в ходе торгов к отметке $85/барр., - отмечает аналитик банка. - Поводом для усиления продаж на рынке нефти выступили сообщения о дальнейшем усилении заболеваемости COVID-19 в Китае и утечках, указывающих на риски сокращения поставок в Поднебесную. Кроме того, стали отраслевые источники стали сообщать, что Европа в целом обеспечила себя сырой нефтью перед введением ограничений на российскую нефть и также может несколько снизить закупки в концовке года. В условиях рисков вхождения Европы и США в рецессию и сохранения опасений по экономике КНР давление на нефтяные котировки может сохраниться, хотя уже актив выглядит несколько перепроданным. Допускаем инерционное снижение Brent в зону минимумов сентября, район $83-85/барр.".

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