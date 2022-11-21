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21 ноября 2022 года 11:33

Рынок акций РФ утром просел ниже 2200п по индексу Мосбиржи на внешнем пессимизме

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение на фоне негативных сигналов с внешних площадок из-за опасений дальнейшего роста процентных ставок в мире; индекс Мосбиржи просел ниже рубежа 2200 пунктов во главе с расписками Polymetal и бумагами финансовых компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2184,2 пункта (-1%), индекс РТС - 1129,47 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 60,91 рубля (+0,51 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Московской биржи" (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%).

Просели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,6%, до 406 рублей). В пятницу вечером бумаги просели после выхода сильного квартального отчета по МСФО и новостей о неготовности компании к выплате дивидендов.

Qiwi в III квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,9% (до 8,725 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль выросла в 1,7 раза (до 4,690 млрд рублей).

Совет директоров Qiwi по-прежнему оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, говорится в сообщении Qiwi. "Совет директоров принял решение держать вопрос о распределении дивидендов на рассмотрении до изменения режима санкций в отношении Национального расчетного депозитария и не утвердил начало программы обратного выкупа", - отмечает группа.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ на неделе, возможно, будет консолидироваться возле текущих отметок, так как драйверов для роста в виде "свежих" денег от реинвестирования дивидендов нефтяных компаний пока нет, при этом особого негатива также не наблюдается.

Динамика бумаг в США продолжит зависеть от политики регулятора, который абсолютно точно будет повышать ключевую ставку, поэтому американский рынок по-прежнему находится в рамках "медвежьего" макроэкономического тренда. На текущей праздничной для США неделе (День благодарения в четверг) выйдут данные по продажам новостроек, заказам на товары длительного пользования и количеству заявок на пособия по безработице, поэтому волатильность можно ожидать в середине недели.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, в понедельник на мировых рынках вновь усилились коррекционные настроения. Ведущие азиатские индексы преимущественно снижаются, сдержанные потери несут нефть и фьючерсы на индексы Европы и США. Такой консервативный настрой на рынках может сохраниться в течение дня и, вероятно, во вторник, перед выходом блока статистики в середине недели.

Ухудшение ситуации на мировых сырьевых рынках способно оказать негативное влияние на настроения на российском фондовом рынке в начале недели. Есть опасения, что в отсутствие улучшения внешнего фона индекс МосБиржи перейдет в диапазон 2150-2200 пунктов, полагает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, нефть дешевеет на ожиданиях слабого китайского спроса. В Китае рынок акций снижается из-за продолжающегося активного распространения коронавируса. На прочих рынках настроения далеки от оптимистичных благодаря ожиданиям дальнейшего повышения ставок регуляторами.

Соответственно, от российского рынка акций не стоит ожидать роста, что было бы весьма странно на фоне дешевеющей нефти. Однако рубль может проявить определенную жесткость, так как начинает в полной мере получать поддержку налогового периода, полагает аналитик.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,01-0,6% во главе с Dow, но неделя закрылась "в минусе" из-за опасений по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Так, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых.

Председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу отметила, что ФРС может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъем на 75 базисных пунктов.

В понедельник на опасениях дальнейшего роста процентных ставок преобладала негативная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, южнокорейский индекс Kospi просел на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Инвесторы опасаются, что многочисленные повышения ключевых ставок Федеральной резервной системой США, а также центральными банками Азии и Европы для борьбы с высокой инфляцией могут ввести мировую экономику в рецессию, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Регулятор оставил ставки без изменений на фоне сохраняющегося понижательного давления на юань и замедления экономической активности в условиях роста числа заражений коронавирусом и новых ограничений или локдаунов в ряде городов, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке в понедельник цены также остаются под давлением после резкого падения по итогам минувшей недели, вызванного опасениями по поводу китайской экономики.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $87,31 за баррель (-0,4% и -2,4% в пятницу), декабрьская цена WTI - $79,8 за баррель (-0,4% и -1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 8,7%, WTI - на 10%. Оба контракта завершили торги на минимумах с конца сентября. Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу спроса на топливо, особенно в Китае.

Госсовет КНР предупредил о рисках "безответственного ослабления" мер противодействия коронавирусу, сообщила South China Morning Post. За последние две недели число ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в Китае выросло в семь раз, написала WSJ.

Трейдеры также пытаются оценить, сколько сырья уйдет с рынка после вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти 5 декабря.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель вырос по итогам третьей недели подряд.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-5,2%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+10%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+4,4%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,6 млрд рублей (из них 2,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 261,82 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 257,15 млн рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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