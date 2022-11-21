Справедливая доходность новых бондов Газпромбанка находится на уровне 9-9,2% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность новых 10-летних облигаций Газпромбанка серии 001Р-22Р находится на уровне 9-9,2% годовых, сообщается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Газпромбанк в понедельник, 21 ноября, откроет книгу заявок по облигациям серии 001P-22P на сумму не менее 20 млрд руб. Срок обращения - 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Учитывая вторичный рынок бумаг эмитента и прошедшее на прошлой неделе размещение облигаций Сбербанка, полагаем, что доходность нового выпуска должна находиться в районе 9-9,2% годовых", - пишет аналитик Александр Афонин.

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