Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и финансовые результаты "ОГК-2", "ТГК-1" и "Мосэнерго":

- Индекс деловой активности в США в ноябре от ФРБ Чикаго;

- Финансовые результаты "ОГК-2", "ТГК-1" и "Мосэнерго" за девять месяцев 2022 года по МСФО.

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