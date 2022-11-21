Ухудшение конъюнктуры внешних рынков сдержит дальнейший рост котировок ОФЗ - ПСБ

Ухудшение конъюнктуры внешних рынков в начале этой недели будет сдерживать дальнейшее восстановление котировок ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рынок ОФЗ в пятницу продемонстрировал умеренно позитивную динамику, - напоминает эксперт. - Выполнение программы заимствований за счет облигаций с плавающим купоном снизило ожидания размещения классических ОФЗ с премией к вторичному рынку. Облигации развитых стран в пятницу и по итогам прошлой недели показали разнонаправленную динамику. Ястребиные комментарии представителей ФРС вновь подогрели ожидания более высокий долларовых ставок".

Негативная конъюнктура внешних рынков в понедельник, по мнению Монастыршина, вряд ли позволит рублевым облигациям показать позитивную динамику. "Полагаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется около 10,0% годовых, 1-летних - около 7,4%,- прогнозирует аналитик. - Спрос на короткие ОФЗ с фиксированным купоном в ближайшее время будет поддерживать предстоящее 7 декабря погашение ОФЗ-ПД 26220 на 350 млрд руб. От приближающегося декабрьского заседания ЦБР ждем сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%, что нейтрально для рынка ОФЗ".

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