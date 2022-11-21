Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов в ближайшие дни - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций в ближайшие дни могут вырасти на несколько базисных пунктов, в начале текущей недели в центре внимания вновь будет первичный рынок, считают аналитики Sber CIB.

Рубль в пятницу держался вблизи 60,5 руб./$1, а в понедельник немного дешевеет, при этом на мировых рынках доллар продолжает укрепляться и торгуется ниже 1,03 за евро, констатируют эксперты. Возможно, отмечают они, это обусловлено жесткими комментариями представителей Федрезерва. Однако в Sber CIB считают, что на рубль это вряд ли повлияет. На неделе предстоит уплата НДПИ в размере 1 трлн руб., что поддержит российскую валюту, уверены в инвестбанке.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков, могут вновь закрепиться выше $90 за баррель из-за риска нестабильности поставок.

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