Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60-61,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 60-61,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 61,5-63 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Несмотря на рост геополитической эскалации, российский рубль не отличается высокой волатильностью. Однако пошатнуть его позиции способен вопрос введения ценового потолка на российскую нефть, который продолжает оставаться острым. Мировые цены на нефть, тем временем, снижаются. Причем давит на них, в том числе, и ухудшившаяся ситуация с коронавирусом в Китае, где отмечены новые вспышки. Жесткие карантинные меры, которыми отличается КНР в этом вопросе, могут привести в итоге к снижению потребления нефтепродуктов. На мировом рынке не остаются без внимания и "ястребиные" сигналы Федрезерва в форме комментариев о том, что ФРБ собирается повысить ставки на фоне инфляции", - пишет эксперт.

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