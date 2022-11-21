Возможный диапазон торгов индекса Мосбиржи в понедельник - 2150-2200п - ПСБ

Возможный диапазон торгов индекса Мосбиржи в понедельник составляет 2150-2200 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ухудшение ситуации на мировых сырьевых рынках способно оказать негативное влияние на настроения на российском фондовом рынке в начале текущей недели. Опасаемся, что в отсутствие улучшение внешнего фона индекс Мосбиржи перейдет в понедельник в диапазон 2150-2200 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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