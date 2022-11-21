Вероятны незначительные изменения на рынке ОФЗ в понедельник - Инвестбанк Синара

Вероятны незначительные изменения на рынке рублевых гособлигаций на торгах в понедельник, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Пятничные торги на рынке ОФЗ прошли довольно спокойно. Изменения доходностей были минимальными, а торговый оборот оказался невысоким. Активность наблюдалась в бумагах со сроком погашения менее двух лет и практически равномерно распределилась между ними. Скорее всего, спокойный настрой участников рынка сохранится в ходе торгов в понедельник, в результате чего изменения по итогам дня окажутся незначительными", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.