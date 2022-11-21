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21 ноября 2022 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 21 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, несколько отыграв снижение по итогам предыдущих двух сессий, но все равно завершили неделю в минусе. Главным негативным фактором для американского рынка акций на прошлой неделе стали опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Так, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых.

Председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу отметила, что ФРС может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъем на 75 базисных пунктов.

Также инвесторы оценивали данные о том, что продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,43 млн домов в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с декабря 2011 года (без учета разгара пандемии в 2020 году).

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в понедельник, за исключением японского индикатора, на фоне снижения Уолл-стрит на минувшей неделе в связи с опасениями по поводу дальнейшего роста процентных ставок в Соединенных Штатах. Инвесторы опасаются, что многочисленные повышения ключевых ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, а также центральными банками Азии и Европы для борьбы с высокой инфляцией могут ввести мировую экономику в рецессию.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,08%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%. Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:15 мск опустилось на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,17%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в понедельник утром после резкого падения по итогам минувшей недели, вызванного опасениями по поводу китайской экономики. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $87,15 за баррель, что на 0,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на 2,4%, до $87,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,61 за баррель, что на 0,59% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт упал в цене на 1,9%, до $80,08 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 8,7%, WTI - на 10%. Оба контракта завершили торги на минимумах с конца сентября. Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу спроса на топливо, особенно в Китае. Госсовет КНР предупредил о рисках "безответственного ослабления" мер противодействия коронавирусу, сообщила South China Morning Post. За последние две недели число ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в Китае выросло в семь раз, написала WSJ. Трейдеры также пытаются оценить, сколько сырья уйдет с рынка после вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти 5 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,436 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,317 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 ноября вырос всего на 0,03% и составил 109,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 817,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (+1,2%), "РЖД-001P-05R" (+0,33%) и "ГТЛК-002Р-01" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,51%), "Северсталь БО-06" (-0,45%) и "ВЭБ.РФ-21" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-004Р-02 с офертой через 2 года объемом 4,6 млрд рублей на уровне 9,45% годовых. Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 17 ноября до 15:00 МСК 18 ноября. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

ФПК "Гарант-инвест" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,59% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 14 ноября до 15:00 МСК 18 ноября. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-25 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 9,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,76% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 18 ноября. Срок обращения выпуска - 9,9 года. Ожидаемая дюрация - около 2,6 лет. По выпуску будут предусмотрены ежемесячные купоны с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года. Техразмещение запланировано на 23 ноября.

АО "Ситиматик" (до переименования в апреле 2021 - АО "Управление отходами") увеличило срок обращения выпуска облигаций 1-й серии с 10,5 лет до 23 лет. В результате количество купонов увеличивается с 6 до 20. Ставка 7-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны годовые. Соответствующие изменения ЦБ зарегистрировал 17 ноября. Эмитент в ноябре 2013 года разместил облигации 1-й серии на 2,8 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как максимальное значение одной из величин: индекса потребительских цен в РФ в годовом выражении + 4% или ставки рефинансирования ЦБ РФ + 1%. Ставка текущего 6-го купона - 8,75% годовых, его длительность - 4 года.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) выкупило по оферте 2 млн 351 тыс. 413 облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 23,5% эмиссии. Десятилетний выпуск был размещен в ноябре 2017 года по ставке 7,7% годовых.

ООО "Солид-лизинг" выкупило в рамках оферты 72 тыс. 290 облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Объем выпуска составляет 220 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 32,86% выпуска. "Солид-лизинг" 29 января 2020 года завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-001-06 объемом 220 млн рублей, начатое 24 декабря 2019 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 13% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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