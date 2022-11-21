Рубль, возможно, протестирует сверху вниз уровень 60 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Пара доллар/рубль, возможно, протестирует сверху вниз уровень поддержки на отметке 60 руб./$1 на торгах в понедельник, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Курс доллара в понедельник утром поднялся в верхнюю часть диапазона 60-61 руб./$1 из-за слабого внешнего фона. Мы полагаем, что по итогам дня пара доллар/рубль перейдет к снижению с тестом локального уровня поддержки на отметке 60 руб./$1. Отметим, что, учитывая выходной в США в четверг, на валютном рынке возможен всплеск волатильности в середине недели, когда также будут опубликованы важная статистика по числу выданных разрешений на строительство и данные по заказам на товары длительного пользования в США", - указывает эксперт.

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