Главные события недели - Sber CIB

Обновленные индексы PMI для США, еврозоны и Германии будут опубликованы на текущей неделе, также выйдут индексы цен производителей и промышленного производства в России за октябрь, отмечают аналитики Sber CIB.

21 ноября:

- Индекс цен производителей в Германии за октябрь;

- Индекс деловой активности в США в ноябре от ФРБ Чикаго.

22 ноября:

- Индекс производственной активности в ноябре от ФРБ Ричмонда;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне в ноябре.

23 ноября:

- Индексы PMI для США, еврозоны и Германии в ноябре;

- ИЦП в России за октябрь;

- Промышленное производство в России за октябрь;

- Продажи нового жилья в США за октябрь;

- Заказы на товары длительного пользования в США за октябрь.

24 ноября:

- День благодарения в США (выходной);

- Индекс делового климата в Германии в ноябре от IFO.

25 ноября:

- Индекс потребительского климата в Германии на декабрь от Gfk.

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