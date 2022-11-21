Индекс Мосбиржи сохраняет шансы на рост в среднесрочной перспективе - BCS Express

Индекс Мосбиржи пока сохраняет шансы на рост в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Объемы торгов в акциях индекса Мосбиржи в пятницу составили всего лишь 21,7 млрд руб., это самое низкое значение осени. Спад оборотов отражается и на общерыночной волатильности - она сейчас невысокая. В понедельник торговая активность может немного вырасти, но вряд ли при этом стоит ожидать существенного всплеска волатильности, - отмечает аналитик в обзоре инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи сейчас актуален формат боковой консолидации, хотя среднесрочная картина пока все еще предполагает наличие восходящего тренда, сформированного в начале октября. В случае преодоления уровня 2250 пунктов далее целевые ориентиры сместятся в широкую область 2330-2380 пунктов. Однако это явно не перспектива ближайших сессий. Что касается сценария снижения, то он станет актуальным только при возврате ниже 2080-2120 пунктов. Пока индекс торгуется выше этих рубежей, можно говорить об актуальности растущей тенденции".

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