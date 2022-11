Нефть торгуется на минимуме с конца сентября

Рынок акций США вырос по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы крупнейших стран АТР преимущественно опускаются в понедельник. Цены на нефть снижаются утром в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, несколько отыграв снижение по итогам предыдущих двух сессий, но все равно завершили неделю в минусе.

На прошлой неделе индекс Dow потерял менее 0,1%, S&P 500 - 0,7%, Nasdaq Composite упал на 1,6%.

Главным негативным фактором для американского рынка акций на прошлой неделе стали опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Так, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых.

"Озвученное Баллардом мнение, что ставки могут достичь 5-7%, было призвано повлиять на инвесторов и заставить их перестать ожидать снижения ставок во втором полугодии 2023 года. В течение всего этого года мы видели, как "ястребиная" риторика Федрезерва вызывает волатильность на рынке акций", - написали аналитики Evercore ISI.

Тем временем председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу отметила, что ФРС может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъем на 75 базисных пунктов.

Также инвесторы оценивали данные о том, что продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,43 млн домов в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с декабря 2011 года (без учета разгара пандемии в 2020 году).

Акции Foot Locker Inc. (SPB: FL) подскочили на 8,7%. Американский ритейлер спортивной одежды и обуви сократил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2022 финансового года, однако неожиданно для аналитиков зафиксировал рост сопоставимых продаж.

Цена бумаг Spectrum Brands Holdings (SPB: SPB) понизилась на 4%. Диверсифицированная компания, которая производит и продает различные потребительские товары и товары для дома, в прошлом финквартале резко снизила чистую прибыль и зафиксировала снижение выручки.

Автопроизводитель General Motors (SPB: GM) улучшил прогноз свободного денежного потока на 2022 год, отметив быстрый рост портфеля электромобилей компании. Бумаги компании подорожали на 2,9%.

Капитализация Gap Inc. (SPB: GPS), владеющей сетью магазинов одежды, увеличилась на 7,6% благодаря тому, что компания вернулась на прибыльный уровень в третьем финквартале и увеличила выручку на 2%.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизилась на 0,8% после того, как глава онлайн-ритейлера Энди Джасси заявил, что компания планирует продолжить увольнения сотрудников в 2023 году.

Акции производителя продуктов питания Tyson Foods (SPB: TSN) подорожали на 0,2%, несмотря на новость об отзыве 42,5 тыс. кг фарша, в который могли попасть частицы постороннего материала. Отзыв коснется только штата Техас.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 199,37 пункта (0,59) и составил 33745,69 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) (+2,9%) и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+2,6%), а лидером снижения - Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-1,1%).

Standard & Poor''s 500 увеличился на 18,78 пункта (0,48%) - до 3965,34 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,1 пункта (0,01%) и составил 11146,06 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в понедельник, за исключением японского индикатора, на фоне снижения Уолл-стрит на минувшей неделе в связи с опасениями по поводу дальнейшего роста процентных ставок в Штатах.

Инвесторы опасаются, что многочисленные повышения ключевых ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, а также центральными банками Азии и Европы для борьбы с высокой инфляцией могут ввести мировую экономику в рецессию, пишет Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:17 мск увеличилось на 0,02%.

Наиболее существенный подъем среди компонентов индикатора показывают котировки акций производителя пива Sapporo Holdings Ltd. (+2,9%), химической компании Teijin Ltd. (+2,8%) и страховщика Tokio Marine Holdings Inc. (+2,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 мск снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Регулятор оставил ставки без изменений на фоне сохраняющегося понижательного давления на юань и замедления экономической активности в условиях роста числа заражений коронавирусом и новых ограничений или локдаунов в ряде городов, пишет Trading Economics.

В Гонконге в понедельник существенно снижаются акции компаний, предоставляющих потребительские товары и услуги, поскольку внимание инвесторов вновь переключилось на ситуацию с коронавирусом на фоне роста количества заражений и первого сообщения о смертельном исходе от последствий COVID-19 почти за шесть месяцев, пишет Trading Economics.

Глава администрации Гонконга Джон Ли получил положительный результат теста на COVID-19 после возвращения с саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде, сообщило правительство специального административного района КНР.

Согласно заявлению, все четыре дня пребывания в Таиланде у Ли были отрицательные результаты тестов на COVID-19. Однако по прибытии в аэропорт Гонконга глава администрации специального административного района получил положительный тест.

В число лидеров падения на Гонконгской фондовой бирже входят акции владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-7,5%) и операторов казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. (-7,4%) и Galaxy Entertainment Group Ltd. (-7,3%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:15 мск опустилось на 1,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. уменьшились на 1,5%, в то время как стоимость автопроизводителя Kia Corp. снизилась на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,17%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 2,25% и 2,3% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после резкого падения по итогам минувшей недели, вызванного опасениями по поводу китайской экономики.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск составляет $86,65 за баррель, что на $0,97 (1,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на $2,16 (2,4%), до $87,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,34 за баррель, что на $0,77 (0,96%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт упал в цене на $1,56 (1,9%), до $80,08 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 8,7%, WTI - на 10%. Оба контракта завершили торги на минимумах с конца сентября.

Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу спроса на топливо, особенно в Китае.

Госсовет КНР предупредил о рисках "безответственного ослабления" мер противодействия коронавирусу, сообщила South China Morning Post. За последние две недели число ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в Китае выросло в семь раз, написала WSJ.

Трейдеры также пытаются оценить, сколько сырья уйдет с рынка после вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти 5 декабря.

"Без сомнения, рынок будет следить за данными о поставках нефти из стран ОПЕК+ в ближайшие недели, поскольку пока неясно, насколько в действительности снизится добыча после объявленного сокращения на 2 млн баррелей в сутки", - написала Барбара Ламбрехт из Commerzbank.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель вырос по итогам третьей недели кряду.